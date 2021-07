Venemaal hukkus lennuõnnetuses 28 inimest

Kamtšatka lennujuhid kaotasid ühenduse ettevõtte Kamtšatskoje aviatsionnoje predprijatije lennuki An-26 meeskonnaga siis, kui lennuk pidi lõuna ajal oma sihtkohas maanduma. Lennuk oli startinud Petropavlovskist Kamtšatkal ning suundus Palana külasse.

Lennuki pardal oli 22 reisijat, kelle seas kaks alla 12-aastast last ning kuus meeskonnaliiget. Varasematel andmetel oli lennukis 23 reisijat ja kuus meeskonnaliiget.

Lennuk ei võtnud plaanitud ajal ühendust ning Interfaxi allika väitel võis see kukkuda Ohhoota merre või söekaevanduspiirkonda Palana lähistel.

Hiljem teatati lennukirusude leidmisest külast mõne kilomeetri kaugusel.

"Eeldatavasti toimus katastroof maandumise teisel ringil. Leiti rusud, mis usutuvasti on selle lennuki omad. Spetsialistid on saadetud nende päritolu kindlaks tegema," ütles Kamtšatka kuberner Vladimir Solodov.

Vene tsiviillennunduse ametist öeldi ajakirjanikele, et rusud leiti nelja-viie kilomeetri kaugusel Palana küla lennuvälja maandumisrajast, ranniku lähedalt. "Arvestades maastiku eripärasid saavad päästetööd olema keerulised," lisati teates.

Venemaa eriolukordade ministeeriumi andmetel asuvad rusud 3,8 kilomeetri kaugusel lennuväljast ning nende juurde asusid teele päästjad maastikusõidukitel. Rusude juurde jõudmist raskendab öö ning see, et meres on tõusuvesi.

Allakukkunud lennuk oli valmistatid 1982. aasta tehases Aviant, 2012. aasta sügisel läbi see kapitaalremondi ning alates 2013. aastast on kasutusel Kamtšatka õhutranspordis.

Ilm oli õnnetuse ajal piirkonnas sademeteta, valitses madal pilvisus ning puhus kerge tuul.

Vene võimud algatasid lennuki kadumise uurimiseks kriminaalmenetluse.