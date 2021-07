Soome kavatseb karmistada riiki piiranguteta sisenemise reegleid

Taolise ettepaneku teeb kolmapäevasel valitsuse istungil Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru, vahendas MTV Uutiset.

Eestis on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta teisipäeva seisuga 30,4.

Kui praegu on Soome seadnud piiranguteta riiki sisenemise piiriks haigestumisnäitaja 25 kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta, siis uus piir oleks kümme. Euroopa Liidu soovitus on lubada vaba reisimist riikidest, kus haigestumisnäitaja on maksimaalselt 50.

Kui valitsus uued piirangud kehtestab, saaks praeguse seisuga piiranguteta Soome reisida ainult Islandilt, San Marinost, Rumeeniast, Vatikanist, Maltalt, Poolast ja Albaaniast.

MTV Uutiset andmetel on Soome valitsuses Kiuru ettepaneku vastu Keskerakond ja Rootsi Rahvapartei. Ülejäänud valitsuserakonnad, sealhulgas peaminister Sanna Marini juhitavad sotsiaaldemokraadid, on ettepaneku poolt. Roheliste tingimuseks on, et samas loobutakse piirkontrollist Euroopa Liidu sisepiiril.

MTV Uutised tsiteerivad valitsusallikat, kelle sõnul tuli Kiuru ettepanek kui välk selgest taevast ning selle heakskiitmine tähendaks põhimõtteliselt vaba liikumise lõppu.

Kiuru ettepanek läheks vastuollu ka Soome parlamendi sotsiaal- ja tervisekomisjoni arusaamaga, et haigestumisnäitaja piiri võiks pigem tõsta Euroopa Liidu poolt soovitava 50 suunas kui veelgi langetada. MTV3 Uutiset märgib, et parlamendis peetakse Kiuru karmi ettepanekut Kiuru kättemaksuks komisjonile, kes valitsuse esitatud reisipiirangute eelnõusse viis sisse hulga leevendusi.