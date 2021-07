Nordica kahjum oli mullu kümme miljonit eurot

Nordica möödunud aasta müügitulu oli 61 miljonit eurot, mis oli ligi 42 protsenti vähem kui 2019. aastal, mile müügitulu oli 104 miljonit eurot.

Nordica regulaarlendudel lendas 2020. aastal 22 000 reisijat (2019. aastal 351 000), ettevõte tegi 1400 lendu (2019. aastal 7600).

Nordica juhi Erki Urva ütles, et endiselt pole selgust ja vabadust lendude suuremahuliseks alustamiseks, kuid selge on see, et elu ei jätku ilmselt samal viisil, kus see 2020. aasta märtsis pooleli jäi. "Meie asi on olukorda monitoorida ja vastavalt turuolukorrale reageerida," ütles Urva.

Möödunud aasta suvel kiitis Euroopa Komisjon heaks Nordicale riigiabi andmise ning novembris tegi Eesti riik 22 miljoni eurose sissemakse Nordic Aviation Group AS aktsiakapitali. Urva sõnul ei saa välistada, et koroonakriisi jätkudes tuleb riigiabi ka selles ulatuses kasutusele võtta.

"Viirus ei ole ju veel võidetud ning lisakoormus majandusele jätkub seni kuni vaieldakse kes, kas ja kus peab või ei pea ja saab või ei saa ennast vaktsineerida. Selge see, et need erimeelsused ainult kasvatavad ühiskonna ja kitsamalt ettevõtete kulusid ning mitte ainult turismisektoris," lausus ta.

Mullu alustas Nordica möödunud aastal oma kommertsplatvormi juurutamisega, mis võimaldab tegeleda iseseisvalt piletimüügiga. Nordica alustas lendude müüki oma kommertsplatvormil mõned nädalad tagasi.