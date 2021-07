Isamaa ähvardab kodulaenu intresside maksuvabastuse kaotamise korral obstruktsiooniga

Esmaspäeval oli valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) muudatusettepanekute tähtaeg. Riigikogu Isamaa fraktsiooni liikmete sõnul tabaks seadusemuudatus valusalt noori peresid ja koduomanikke, mistõttu tehakse omalt poolt kõik, et eluasemelaenu intresside maksuvabastuse kaotamine läbi ei läheks.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et 121 muudatusettepanekut sai esitatud eesmärgiga neid vajadusel venitamistaktikaks kasutada. "Vaatame, sügiseni on aega. Parlamendi uue tööaastani suures saalis on aega. Me saame rääkida valitsuskoalitsiooni poliitikutega läbi. Need muudatusettepanekud on esitatud selle mõttega, et saaks rakendada riigikogus obstruktsiooni," lausus Seeder.

"Eesti riigi pikaajaline poliitika on olnud soodustada ja toetada eraomandit ja koduomanikke. Koalitsioon astub aga järjest samme, mis selle põhimõttega vastuollu läheb. Isamaa on alati kaitsnud noorte perede ja koduomanike huve ning teeme enda poolt kõik, et seda seadusemuudatust takistada," rõhutas Seeder.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul on valitsus otsustanud minna koduomanike rahakoti kallale. "Laen võetakse reeglina peres ühiselt ning valitsuse seadusemuudatus tähendab pere jaoks aastas 600 euro suuruselt summalt tulumaksuvabastuse kaotust," ütles Kokk lisades, et koalitsiooni algatusele tuleb jõuliselt vastu seista.

EKRE esimees Martin Helme ütles ERR-ile, et ka EKRE ei toeta maksusoodustuse kaotamist. "Mismoodi me septembris oma üldist käitumist riigikogus korraldama hakkame, seda me arutame, kui me sügisel kokku saame," sõnas Helme.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Indrek Saar ütles, et seadusemuudatuse puhul on mitmeid küsitavusi, näiteks saavad sellega valusalt pihta väiksemate sissetulekutega leibkonnad. "Kuidas me lõpphääletusel käitume, seda me veel arutame," ütles ta.

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga kaotatakse eluasemelaenu intresside maksuvabastus. Intresse pole enam võimalik maksustatavast tulust maha arvata 2023. aastast esitatavates deklaratsioonides 2022. aasta kohta.