Inglismaa leevendab 16. augustist piiranguid vaktsineeritutele

Sama kehtib ka noortele alla 18-aastastele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täpsemad reeglid rahvusvahelistele reisijatele selguvad järgmisel nädalal, lisas Javid.

BBC raadiole ütles Javid, et eeldatavalt hakkab juuli lõpus nakatunute arv tõusma kuni 100 000-ni päevas. Briti teadlaste hinnangul on aga vaktsineerimine aidanud vähendada survet haiglatele.

"16. augustist alates, kui veel rohkematel inimestel on kahe süsti kaitse ning kui modelleerimine viitab, et viiruse riskid on väiksemad, ei pea nakatunuga kokku puutunud inimene jääma eneseisolatsiooni, kui ta on täielikult vaktsineeritud. Kui keegi saab teise süsti natukene enne või pärast 16. augustit, siis peavad nad ootama kaks nädalat, kui teine süst on efekti saavutanud ja annab uue vabaduse," rääkis minister.