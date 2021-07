Eestis püsib ilm palav ja niiske

Kolmapäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab kohati hoovihma, on äikeseoht. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 21 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib peamiselt Eesti lääneosas sadada hoovihma. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 21 kuni 23 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool mandril areneb hoovihmapilvi, on äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 26 kuni 31, kohati rannikul ja sajupilvede all kuni 22 kraadi.

Õhtul koonduvad sajuhood peamiselt Ida-Eestisse, äikesevõimalus püsib. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 26 kraadi.

Neljapäev ja reede tulevad paljudes kohtades intensiivse vihma ja äikesega. Ka raheoht on kõrge. Järgnevatel päevadel nihkuvad sajupilved pigem Eesti lääneserva ning ida poolt läheb taas kuivemaks. Öösiti on sooja 17 kuni 22, päevasel ajal 25 kuni 32 kraadi, vaid mõnel pool mere ääres ja sajupilvede all on jahedam.

Paar päeva intensiivset sadu vähendab veidi ka kõrget tuleohtu looduses, seda küll pigem Lääne-Eestis.