Kaitseliitlased saatsid Iraaki Eesti kaitseväelastele värsked saunavihad

Kaitseliidu Põlva maleva keldris pakendatud kase- ja tammevihad peaksid säilima värsked kuni Iraaki jõudmiseni ja seetõttu pakendati need vaakumkilesse.

"Helistati, et kas ma saan aidata. Natuke kommunikeerimist siin erinevate organistasioonide vahel ja täna saab kaup lõpuks teele pandud," rääkis kaitseliitlane Jaano Mägi "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul on pakis lisaks vihtadele näiteks mesi ja alkoholivabad joogid. "Panin omalt poolt veel kaasa kuivatatud vobla ja Naiskodukaitse teeb ka väikese üllatuse, mis sinna kaasa läheb," lisas Mägi.

Iraagis missioonil olevad sõdurid hakkavad peagi sauna ehitama. Kui saun valmis, siis kodust saadetud vihtasid lubasid Eesti sõdurid jagada ka teistega.

"Saun ei ole valmis veel. Juba kuu aega ei ole sauna saanud, aga sauna materjalid on olemas, kivid on kaasa võetud, kerisekivid, nii et me ehitame ise. Meil on materjalid, kruvid ja asjad kõik olemas, me saame ise ehitada," rääkis kaitseväelane Kaido Arulepp.

Arvatavasti saavad rahuvalvajad paki kätte kuu aja pärast. "Kui taasiseseisvumise aastapäevaks saaksid oma pakid kätte, siis see oleks väga pidulik hetk nende jaoks," ütles Mägi.