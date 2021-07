Ehitushindade kallinemine sunnib riiki investeeringuplaane ümber vaatama

Tallinna loomaaia üks uhkemaid asukaid amuuri tiiger Pootsman võrgutab Sloveenias tiigripreilit Vitat. Juba kolmandat aastat Euroopas ringi reisiv Pootsman loodeti Eestisse tagasi tuua 2022. aastal, siis kui valmis saab tema uus kodu - tiigriorg.

Aga aprilli keskel lõpetati tiigrioru ehitamise hange ilma lepinguta. Kõik pakkumise teinud ettevõtted küsisid ehitamise eest rohkem, kui eeldatavaks maksumuseks mõeldud 2,8 miljonit eurot. Uut hanget pole veel välja kuulutatud.

Enne jaanipäeva võttis Tallinna linnavolikogu vastu lisaeelarve ja selleks ajaks oli selge, et linna tänavused investeeringud lähevad plaanitust 38 miljonit eurot kallimaks. Tänaseks on sellele arvestusele veel üheks miljonit juurde tulnud.

Aga käes on alles juulikuu ja poole aasta jagu ehitus- ja projekteerimishankeid seisab veel ees.

"Me arvestame praegu sellega, et Tallinnas tuleb ka teine lisaeelarve, aga vahepeal hakkame väga ettevaatlikult otsuseid kaaluma, enne kui me aktsepteerime hanketulemusi," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Juuni lõpus teatas ta linnaasutustele, et kui riigihange läheb plaanitust kallimaks, tuleb kõik otsused linnavalitsusega kooskõlastada.

Kõlvarti sõnul näeb lisaks hindade kallinemisele ka seda, et hangetele tuleb oodatust vähem pakkujaid.

"Ja seega iga sellise tulemuse puhul tulebki otsustada, kas hinnapakkumised on adekvaatsed ja hanke edasilükkamine võib tuua veel kallinemist või kui pakkujaid on vähe, siis tuleb kindlasti kaaluda ka loobumist," sõnas Kõlvart.

Politsei ja päästjate ühishoonet Ruhnu saarele soovis ehitada kolm pakkujat, aga nemadki küsisid ootamatult palju raha ja jäid lepinguta. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) kinnisvaraarenduse direktori Mihkel Mägeri sõnul lähevad RKAS-i hanked viimasel ajal 15-20 protsenti plaanitust kallimaks.

"On ka juhtumeid, kus hanke eeldatava maksumuse ületamine on olnud selline, et me oleme suutnud leida lisavahendid," ütles Mäger. "Nende hangetega, mis on läinud kallimaks ja mille tulemused me oleme tühistanud, soovime sügise poole uuesti hankesse minna," lisas ta.

Kõlvart: avalik sektor võiks aidata turgu jahutada

Mäger loodab, et sügiseks on ehituseturu hinnatõus pidurdunud. Lootuseks annab alust see, et hinnatõusule hoogu andnud materjalipõud hakkab tasapisi leevenema. "Puit täna näiteks juba liigub, et puidu hind võiks hakata langema," märkis Mäger.

Ta usub, et kui tõus kord peatub, võivadki ehitushinnad mõneks ajaks paigale jääda. "Suuri hinnalangetusi kohe ei usu, sest kättevõidetud hinda keegi ilmselt väga lihtsalt langetada ei taha," sõnas Mäger. "Aga ilmselt üks hetk jääb neid tellijaid järjest vähemaks, kes on valmis selle hinnaga edasi tööd tegema. Ilmselt sealt võiks mingi aeg selline surve tulla ka hinnalangusele. Aga kindlasti mitte lähiajal."

Seda, et hindasid mõjutavad lisaks ehitusfirmadele ka tellijad, märkis ka Tallinna linnapea Kõlvart.

"Praegu me näeme, et esiteks tellijate hankeid on palju ja teiseks pakkujad soovivad kõikvõimalikud riskid hinda sisse kodeerida. Seda ei ole täies mahus võimeline ükski omavalitsus kandma," ütles Kõlvart. "Seega ma arvan, et eelkõige tuleb avaliku sektori poolt natuke hoogu maha võtta."

Tallinna linna viimase aja kõige märkimisväärsem kallinemine toimus Tallinna haigla projekteerimishankel. Aprillis välja kuulutatud hankele oodati kuni 11 miljoni euroseid pakkumisi. Läinud nädalal läks linn uuele katsele ja nüüd on hanke eeldatav maksumus 23 miljonit eurot.

Mihkel Mäger ütles, et RKASi kallinemised piirduvad siiski pigem ehitushangetega. "Me oleme ikkagi projekteerimislepingud saanud oma eeldatava maksumuse piires," sõnas Mäger.