Eesti saatkonna nõunik käis Vene välisministeeriumis vestlusel

Uudisteagentuuri Interfax korrespondendi teatel ei suhelnud Uibo välisministeeriumi juurde kogunenud ajakirjanikega ei enne ega pärast oma külaskäiku.

Uibo ei vastanud ka küsimusele, kas ta sai selgitusi Eesti konsuli kinnipidamise kohta Peterburis. "Kõik on juba varem öeldud," olevat Eesti diplomaat Interfaxi andmeil ajakirjanikele öelnud.

Venemaa meedia teatel pidas Vene föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) teisipäeval Peterburi riiklikus polütehnilises ülikoolis kinni Eesti konsuli Mart Lätte, kui ta töökohtumise ajal sai Vene kodanikult väidetavalt salastatud materjale.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja lükkas Venemaa väited tagasi, öeldes, et ministeeriumi hinnangul on konsuli kinnipidamise näol tegu FSB provokatsiooniga Eesti diplomaatilise esindaja vastu, kuna diplomaat tegi asukohariigis oma tavapärast tööd vastavuses diplomaatilist tegevust reguleerivate õigusaktidega.

"Mõistame konsuli kinnipidamise hukka kui Venemaa ebaseadusliku ja suhteid kahjustava tegevuse EL-i ja selle liikmesriikide vastu ning ootame Vene Föderatsiooni selgitusi sellisele teguviisile," ütles ministeeriumi pressiesindaja Aari Lemmik.

"Heanaaberlikud ja konstruktiivsed suhted oma naabriga on jätkuvalt Eesti huvides, ning hariduskoostöö, st koostöö kõrgkoolide vahel, on üks Eesti ja Vene Föderatsiooni koostöövaldkondi. Samas ootame, et Venemaa järgib rahvusvahelise õiguse printsiipe - eile aset leidnud provokatiivne käitumine on kahetsusväärne näide vastupidisest," tõdes Lemmik.

Peterburi peakonsulaat ja sealsed töötajad jätkavad oma tavapärast tööd, ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Välisminister Eva-Maria Liimets rääkis kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis +", et Eesti ootab Venemaalt täiendavaid selgitusi toimunu kohta. Liimetsa sõnul ei ole Eestil alust ega plaani Lättet ennetähtaegselt lähetusest koju kutsuda.

Ta ei osanud ka öelda, kas Lättele esitati ametlik kahtlustus, märkides, et ka selle kohta oodatakse Venemaalt ametlikku informatsiooni.