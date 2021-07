ERR Lätis: riik kaasab kiirteede võrgustiku rajamisse erakapitali

Läti ambitsioonikas teehoiukava näeb ette kiirteede ehitamist regioonikeskustest pealinna Riiga ja ka PPP-projektidega jätkamist. Ehk samamoodi erakapitali kaasamist nagu praegu Kekava ehk Riia lähedase olulise ümbersõidu ehitamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesmärk on suur - igast regioonikeskusest peaks jõudma Riia ringteele kahe tunniga. Transiidi kiirendamiseks ja ummikute vältimiseks plaanitakse Rail Balticu raudteeliini kõrvale rajada päris uus, kaht Eestisse - Ainažisse ja Valka - suunduvat teed ühendav lõik enne Riiat, Vangaži ja Skulte vahel.

"See on arenguvisioon, mis näeb ette rajada kogu Lätit hõlmava kiirteede võrgustiku. Loomulikult alustame Riia ringteest, kuid plaani alusel arendame teedevõrku sealt järjest kaugemale," selgitas peaminister Krišjanis Karinš.

Läti probleem on Riia-kesksus. Pealinna lähedased piirkonnad on kiiresti arenenud elamurajoonideks. Nende läbimine võtab nii pealinna tööle kiirustajail kui ka kaugsõidukeil ummikutes palju aega. Riia praegune ringtee on aeglane ja kitsas.

Kui arvestada ringtee ehituse hulka ka uus raudtee- ja maanteesild üle Daugava, maksab kiire ja ohutu ühendustaristu loomine üle 500 miljoni euro.

"Riia ringtee ehitatakse ümber kiirteede magistraaliks. Igas suunas saab olema 2+2 rada, mõnes kohas ka 3+3 rada," ütles transpordiminister Talis Linkaits.

Erinevalt Eestist arendavad lätlased tee-ehituses endiselt PPP-projekte. Kekava ümbersõidule tuleb kindlasti lisa. Nagu Kekava kogemus näitab, tuleb erakapitali kaasates varuda aega, kuid vaid riigi ja Euroopa Liidu rahale lootes poleks nii suures mahus võimalik teekava ellu viia.

"Lähemal ajal alustame Via Baltica magistraali ehitust Riiast kuni Leedu piirini. See hõlmab ka Iecava ja Bauska ringteed. Plaanime selle ellu viia PPP-projektina," ütles Linkaits.

Tasulisi teid Lätis ei tule. Peateede kõrval loodetakse uuendada ka regionaalseid trasse. Lätis pole ammu nähtud nii usinat tee-ehitust või -remonti kui viimastel aastatel. Nii ka sel suvel.