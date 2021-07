Neljapäev toob kuni 30 kraadi sooja, hoovihma ja äikest

Neljapäeva öö hakul sajab kohati hoovihma ja on äikeseoht. Pärast keskööd tõmbub taevas selgemaks. Kuid vastu hommikut jõuavad Lääne-Eesti saartele uued sajuhood. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on mandri sisealad laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Saartel ja läänerannikul on pilvisem ja sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kraadist saartel kuni 25 kraadini mandril.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, võimalik on rahe. Kagu-Eestis on saju tõenäosus väiksem. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 24 kuni 30, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi.

Õhtul on vahelduva pilvisusega ilm, siin-seal sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunakaare tuul, saartel ja rannikul põhjakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 20 kraadist saartel ja looderannikul kuni 25, Lõuna-Eestis kuni 28 kraadini.

Reedel on soojakraadid 30 ümber. Madalrõhuvöönd aitab niiskusel pilverünkadeks tõusta ja äikeseliseks kujuneda, kaasneda võib nii tugevaid tuuleiile kui ka rahet.

Laupäeval saab kõrgrõhuala pisut mõjusamaks ja päev on enamasti sajuta. Päikeselise päevaga kerkib palavus kraad-kolm üle 30.

Pühapäeva öösel on vihmahooge ja äikest ja selle järel tuleb päev värskendava läänekaare tuulega. Sooja on lääne pool 25 kraadi ümber, ida pool kuni 30.