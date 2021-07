Elvas saab ka palaval suvepäeval õues uisutada

Hoolimata soojadest suveilmadest saab Elvas välitingimustes uisutada. Kuna uisuväljak on valmistatud spetsiaalsetest plaatidest, ei karda see ei päikest ega vihma.

Kuigi palav ilm meelitas kolmapäeval inimesi Elvas ka järve äärde, siis talispordi nautijaid võis näha hoopis uisuväljakul.

"See on väga huvitav, sest jää peal on juba harjunud, et on vaja riided panna ja seal on külm, aga see on väga lõbus ja lastele ka väga meeldib," rääkis Katarina "Aktuaalsele kaamerale".

Elva abivallavanema Kertu Vuksi sõnul on Eestis küll analoogseid uisuväljakuid, kuid teadaolevalt on Elvas kasutusel olev Eestis ainulaadne. Pinda võivad kahjustada vaid tolm ja liiv, mis kriibivad ja vähendavad selle libedust.

"Tegemist on siis mitte jääga, vaid selliste spetsiaalsete plaatidega, mis on libisevad ja peaks ta siis funktsioneerima täpselt nagu päris jää. Tavaliste uiskudega saab peale minna ja saabki iga ilmaga kasutada," selgitas Vuks.

Esialgu tundus plaatidel uisutamine aga harjumatu.

"Üleüldse on natuke harjumatu uisutada suvel, aga muidu täitsa teised tunded on, natuke raskem on uisutada ja niisugune kange," rääkis Nadežda.

"Väga imelik, see pole eriti uisutamise moodi, kuna see on hoopis teistsugune kui jää. /.../ Libisemine on kuidagi teistmoodi. Mitte otse, vaid nagu külje peale," kirjeldas Piibe.

"Kes on harjunud jäähallis või järvejääl liuglema, sellel võib Elva uisuväljakul tavapärasest raskem olla, kuna jää on seal tõesti libedam," tõdes ka "Aktuaalse kaamera" reporter Lauraliis Süldre.

Elva valla spordijuhi Madis Šumanovi sõnul tuleneb väljaku libedus asjaolust, et uisu tera ei lähe jääst kõvemasse plaati sügavale sisse. Alternatiividega võrreldes on aga selline väljak soodsam.

"Selle väljaku maksumus peaks olema umbes 25 000 eurot, sellises suuruses, aga neid plaate saab juurde teha ja piiret saab teha pikemaks," ütles Šumanov.

Kas selline väljak pikemaks ajaks Elvasse rajatakse, selgub pärast pilootprojekti lõppu. Esialgu saab uisuväljakul liuelda järgmise nädala lõpuni.