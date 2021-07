Tallinna pikaajaline finantsdirektor lahkub ametist

Kendra on Tallinna finantsteenistuses töötanud 20 aastat, nendest viimased 15 aastat finantsdirektorina. Tema sõnul on viimasel ajal toimunud linnavalitsuse juhtimisstruktuuri uuendamise käigus muutunud nii linna finantsteenistuse funktsioonid kui ka linna finantsdirektori roll.

"Nende muutuste valguses on 20-aastase pidevaid väljakutseid pakkuva teenistuse järel just paras aeg edasi liikuda, andes ühest küljest endale võimaluse end mujal proovile panna kui ka võimaluse uutele tegijatele linna finantshalduskorralduses uusi väljakutseid ellu viia," ütles Kendra.

Kendrale on 2012. aastal omistatud linna teenetemärk, tunnustades teda märkimisväärse panuse eest Tallinna linna finantstõhususe tagamisel ja tulemusliku töö eest linna finantshalduse korrastamisel.

Kendra saab lahkumisel hüvitist kuue kuupalga ulatuses.

"Mul on hea meel ka selle üle, et Katrin Kendra nõustus käesoleva aasta lõpuni oma nõuga veel linnale abiks olema. Soovime Katrin Kendrale edaspidiseks palju edu ja väärikaid väljakutseid," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.