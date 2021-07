Tallinn peatas hinnatõusu tõttu Tiskre tee remonditööd

Esmaspäeval alanud Tiskre tee rekonstrueerimistööd peatati hangete hindade tõusu tõttu ning need lükati määramata tähtajaks edasi, teatas Tallinna pressiteenistus.

Rekonstrueerimistööde peatamise tingis asjaolu, et ehitusega seotud hangete hinnad on lühikese aja jooksul kordades tõusnud, ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

"Seetõttu on linn on otsustanud praegu keskenduda üksnes vältimatute projektide elluviimisele. Olukorda analüüsides leidsime, et Tiskre tee rekonstrueerimine ei ole praegu ajakriitiline ning sellest vabanevaid vahendeid saab kasutada kiireloomulisemate objektide realiseerimiseks," lausus Klandorf.

Ehitustööde käigus oli plaanis rajada ligi 900 meetri pikkusel tänavalõigul (Tiskre tee 21–Kakumäe tee) viie meetri laiune asfalteeritud sõidutee ning kolme meetri laiune, sõiduteest äärekividega eraldatud jalg- ja jalgrattatee.

Remonditaval teelõigul jõuti alustada rekonstrueerimistööde ettevalmistustega, seal hulgas raiuti paarkümmend puud.

Ehitustööde leping InfraRoad OÜga peatatakse, ettevalmistuskulud kompenseeritakse. Ehitustööde planeeritud maksumus oli 676 000 eurot.

Projektdokumentatsiooni koostas TO Projekt OÜ, olemasolev projekt on võimalik realiseerida viie aasta jooksul.