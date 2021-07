Kongresmenid kinnitasid toetust USA-Eesti julgeolekupartnerlusele

"Et Balti regioon seisab silmitsi tõsiste ja jätkuvate julgeolekuprobleemidega, toetab USA meie kindlaid NATO liitlasi," ütles Kongressi delegatsiooni üks juhte, Mississippi senaator, vabariiklane Roger Wicker. "See kahe partei ja mõlema kojalise ühisdelegatsiooni visiit esindab USA Kongressi tugevat üksmeelt Kremli pahatahtliku tegevuse vastu piirkonnas. Samuti hindame ülemaailmsete julgeolekuprobleemide lahendamisel Eesti ja meie teiste piirkondlike liitlaste ja partnerite olulist ja kasvavat panust," lisas ta pressiteate vahendusel.

"Ameerika ja Eesti liit põhineb ühistel demokraatlikel väärtustel. Hindame oma kahepoolseid suhteid ja ühiseid jõupingutusi, et toetada demokraatliku opositsiooni Valgevenes ja sõltumatuid hääli Venemaal," ütles Marylandi senaator, demokraat Ben Cardin. "Kasvavad väljakutsed demokraatlikele tavadele nõuavad kainet ning kestvat vastust kõigilt Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kuuluavalt 57 riigilt, kes on pühendunud seaduse järgimisele ning inimõiguste kaitsele. Eesti ja USA on selles väljakutses veendunud liitlased," kinnitas Cardin.

Kongressi delegatsioon külastas Eestit 6. – 8. juulil, visiidi käigus kohtus delegatsioon Eesti peaministri Kaja Kallasega, välisminister Eva-Maria Liimetsaga, endise presidendi Toomas Hendrik Ilvesega ja riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga. Delegatsioon käis ka Narvas, kus nad kohtusid kohaliku kogukonna juhtidega.

Delegatsioon esindas USA Euroopa julgeoleku ja koostöö komisjoni, USA valitsuse sõltumatut komisjoni, mis edendab piirkondlikku julgeolekut inimõiguste, demokraatia ning majandusliku, keskkonna-alase ja sõjalise koostöö edendamise kaudu. Teised USA delegatsiooni liikmed olid: senaator John Cornyn Texaset, senaator Thom Tillis Põhja-Carolinast, esindajatekoja liikmed Joe Wilson Lõuna-Carolinast, Lloyd Doggett Texasest, Steve Cohen Tennesseest, Andy Harris Marylandist, Richard Hudson Põhja-Carolinast, Marc Veasey Texasest, Trent Kelly Mississippist ja Gwen Moore Wisconsinist.