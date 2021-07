Pelguranna raamatukogu hakkas tööriistu laenutama

Pelguranna raamatukogu juhataja Ebe Otto sõnul mängis tööriistalaeka loomisel suurt rolli see, et Põhja-Tallinnas on loomisel või hoogu sisse saamas mitmed kogukonnaaiad.

"Tööriistalaegas innustab loodetavasti veelgi rohkem hobiaiandusega tegelema ja aitab kaasa nii kohalike kogukondade arengule kui ka rohelise mõtteviisi levimisele," ütles Otto.

Otto sõnul on laenutus inimeste poolt hästi vastu võtnud ning tagasiside sellele on olnud ainult positiivne.

"Inimesed on üllatunud, et hinnalisi tööriistu on võimalik saada tasuta kasutamiseks ja ka vajaminevaid tarvikuid, nagu lõikekettaid ja tikksae terasid on võimalik osta raamatukogust poeskäigule aega kulutamata," sõnas Otto.

Pelguranna raamatukogu laenutab aiatööriistu Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Otto ütles, et esimesed tööriistad, mis uuest laekast laenutati, olid murutrimmer, oksalõikur, laserlood, ketaslõikur ja tikksaag. Ta tõi välja, et kuigi suuremat huvi on seni tuntud suuremate ja keerulisemate tööriistade vastu, siis saab sealt laenutada ka lihtsamaid asju, näiteks haamrid ja kruvikeerajaid.

Vastavatud tööriistalaegas pole Tallinna Keskraamatukogu esimene sarnane projekt. 2014. aastal alustati spordivahendite laenutamisega. Praeguseks saab laenutada juba ka muusikainstrumente, seemneid ning lauamänge.

Pelguranna raamatukogu laenutab aiatööriistu, raamatukogutöötaja Marina Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht Kristi Veeber ütles, et idee raamatukogu juurde esemekogusid rajada tuli välismaalt, kus mitmetes kohtades ollaksegi harjunud lisaks raamatutele ka näiteks tööriistu raamatukogust laenutama.

"Esemekogude paiknemine raamatukogudes annab inimestele võimaluse ühest kohast saada kätte kõik vajalik - vahendid oma hobidega tegelemiseks kui ka selle juurde sobiva kirjanduse - info ja ideed, kuidas vahendeid kasutada," ütles Veeber.

Veeberi sõnul on raamatukogud alati olnud säästva ja rohelise mõtteviisi kandjad ning kõike ei peagi inimene koju ostma.

Veeberi hinnangul esemete lõhkumine probleemiks ei ole.

"Raamatukogu lugejad on hoolikad, hoiavad koju laenatud esemeid korralikult ning seetõttu saab neid koju laenata aastaid," ütles Veeber.