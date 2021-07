EL ja Šveits leppisid kokku vastastikku vaktsineerimistõendite tunnustamises

Sel kuul võtsid 27 EL-i liikmesriiki koos Islandi, Norra ja Liechtensteiniga vastu ühised standardid koroonaviiruse tõendite suhtes.

Sertifikaat, mis tõestab vaktsineerimist või omandatud immuunsust, aitab reisijatel vältida selliseid piiranguid nagu karantiin.

Liikmesriikidel on jätkuvalt kontroll oma piirireeglite üle ning neil on õigus kehtestada erakorralised meetmed, kui epidemioloogiline olukord halveneb.

"Mul on hea meel, et Šveitsi võimud on otsustanud jõustada süsteemi, mis tugineb EL-i digitaalsele COVID-i sertifikaadile," ütles õigusvolinik Didier Reynders.

"Selle tulemusel ei võimalda sertifikaat vaid vaba liikumist EL-is, vaid ka EL-i ja Šveitsi vahel. See lubab sel suvel EL-i kodanikel ja Šveitsi kodanikel reisida ohutult ja vabamalt," ütles ta.

EL-i dokument on sisuliselt QR-kood, mis tõestab, kas selle omanik on vaktsineeritud, koroonaviirusest paranenud või andnud hiljuti negatiivse koroonaproovi.

Blokk peab kõnelusi väljaspool EL-i ja Euroopa Majanduspiirkonda (EAA), sealjuures Suurbritannia ja Venemaaga, teineteise tõendite tunnustamise üle.