Reede toob samuti mitmele poole vihmahooge ja äikest

Reede öö on vahelduva pilvisusega. Esialgu sajab mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutlik, Liivi lahe ääres puhub idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab kohati hoovihma, on äikeseoht. Ida pool on tuul muutlik ja nõrk, läänes puhub idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kraadist saartel kuni 23 kraadini mandri kaguosas.

Päeval on vihmahooge taas mitmel pool, on äikest ning võimalik on rahe. Sajupilvi on tihedamalt Eesti lääne- ja põhjaosas. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest, saartel ja rannikul idakaarest 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis, äikese ajal on iilid tugevamad. Sooja on 26 kuni 32 kraadi, sajupilvede all ja Soome lahe rannikul 20 kraadi ringis.

Õhtul on vihmahooge hõredamalt, kagu poolt läheb ilm selgemaks. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 20 kraadist saartel 28 kraadini Kagu-Eestis.

Laupäeva öösel sajuvõimalus väheneb ning päev tuleb kõrvetavalt kuum. Öösel on sooja 18 kuni 23, päeval 27 kuni 33 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.

Pühapäeval jõuavad merelt Eestisse taas vihmahood, mida saadab äike. Öösel on sooja 18 kuni 23, päeval 23 kuni 28, ida pool kuni 31 kraadi.

Uue nädala alguses läheb kuivemaks, palavus püsib.