Härma: piirangute kehtestamise aluseks saab haiglaravi vajaduse tase

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et võimaliku kolmanda laine ajal saab piirangute kehtestamise aluseks haiglaravi vajaduse kasv. Praegu ei paista, et kaks nädalat kasvanud viiruse leviku trend näitaks haiglaravi vajaduse tõusu.

"Kui me eelmisel aastal teise lainesse sisenedes nägime väga selget korrelatsiooni nakatumisnumbrite kasvul haiglaraviga, siis nüüdseks, teades, et iga teine inimene Eestis on kaitsesüsti kätte saanud, siis kui nakatumise numbrid hakkavad kasvama, siis haiglaravi numbrid ei hakka nii kiiresti reageerima, kui me seda eelmisel sügisel nägime," lausus Härma.

Seega on Härma sõnul nakatumisnumbritest olulisem juba praegu ja ka augustis jälgida, mida teeb haiglaravi number, sest see on see, millest hakkavad lähtuma otsused.

"Kui haiglaravi number peaks näitama taas sama drastilist kasvu nagu ta on meile varasemalt näidanud, siis on tarvis jälle reageerida piiravate meetmetega, et nakkushaiguse levikut üleriigiliselt takistada ning et haiglaravi surve ei kasvaks," märkis Härma.

"Praegu me sellist tundlikku reageerimist ei näe selle madala kasvu pealt," sõnas ta.

Saatejuht Arp Müller küsis Härmalt, et kus ja millised inimesed praegu üldse koroonaviirusesse nakatuvad.

"Jaanipäeva peod, sõpradega kohtumised siseüritustel, treeninglaagrid. Inimesed nakatuvad töökohtadel. Kes on käinud peol, läinud pärast seda tööle. Kes nakatub kodus. Kolmandik nädala juhtumitest tuuakse välismaalt sisse," vastas Härma.

Härma rääkis, et peamiselt nakatuvad praegu nooremad vaktsineerimata inimesed ning vaktsineeritud inimeste nakatumise risk on jätkuvalt väga väike.

"Me näeme, et nakatumise numbrid on viimase kahe nädala jooksul kasvanud, seda näitab ka nakatumiskordaja R. Aga täna lisandunud 39 uut juhtumit on samal tasemel, mis eelmisel nädalal samal ajal lisandus. Nii, et on ka võimalus, et olukord veel viivuks stabiliseerub, enne kui ta pikemaajaliselt kasvutrendi jälle liigub," sõnas Härma.

ICDC ja WHO on andnud hoiatuse, et augustis on oodata suuremat kasvulainet.