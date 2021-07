Majutusasutuste külastajaid on rohkem kui mullu samal ajal

Neljapäeval avaldatud statistikaameti raporti andmetel kasutas majutusettevõtete teenuseid tänavu mais 90 000 turisti, mis on 1,4 korda rohkem kui eelmise aasta mais. Neist 75 000 olid siseturistid ja 15 000 välisturistid.

Peamised riigid, kust välisturistid tulid, olid Soome (ligi 3000), Läti (2000), Saksamaa (üle 900), Venemaa (ligi 800) ja Leedu (750).

Hotell Palace`i ning hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Ain Käpp ütles, et tegelikult on olulisem võrdlus kriisieelse ajaga ehk aastaga 2019.

Käpa sõnul on Tallinna hotellides kahe aasta taguse ajaga võrreldes käive langenud keskmiselt 85 protsenti, Tartus ja Pärnus umbes 50 protsenti. Ta tõi ka välja, et kui eelmises juunis olid Tallinna hotellid 16-protsendise täituvusega, siis tänavu 26-protsendise täituvusega.

"Tõesti, paranemise märke on näha, aga see ei tähenda, et kõik on hästi," ütles Käpp.

Käpa sõnul on välisturistidest Soome olulisim partner. Ta tõi välja, et kuna reisitahe on inimestel praegu suur, siis soomlastel on julgem tulla lihtsalt üle lahe, kui minna näiteks Aasiasse. Teise peamise reisimise põhjusena tõi ta välja tööreisid.

Käpp ütles, et siseturismi osakaal on praegu kõrge ning tõi positiivsena välja riigipoolse siseturismi kampaania. Näiteks Pärnus on tema sõnul suvised siseturistid väga olulised, sest selle arvelt elavad hotellid ülejäänud aasta üle.

Käpp ütles, et kolmandaks koroonaviirus laineks valmistudes on hotellid pakkunud riigile vaktsineerimisega abi.