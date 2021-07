Leyen: EL on tarninud riikidele doose 70 protsendi täiskasvanute vaktsineerimiseks

Leyen ütles tehtud avalduses, et liikmesriigid peaksid tegema kõik, mis nende võimuses, et vaktsineerimist kiirendada. "Vaid siis me oleme kaitstud," lisas ta.

"Me tuleme sellest kriisist välja vaid koos," sõnas ta avalduses.

Leyeni sõnul ei ole koroonaviirus veel alistatud ning liit on valmis tarnima vaktsiine juurde.

Leyeni sõnul jaotatakse üle kogu liidu pühapäevaks välja umbes 500 miljonit vaktsiinidoosi.

Target achieved!



We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.



COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.



We will only come out of this crisis together.

#SafeVaccines