USA lääneosariigid valmistuvad erakordseks kuumalaineks

Californias Surmaorus mõõdeti reedel rekordilised 54,4 kraadi sooja ning ka terve nädalavahetuse on sealne ilm olnud väga palav, vahendab BBC. Seetõttu andsid kohalikud võimud välja kuumahoiatuse, soovitades inimestel palju vett juua ja püsida õhukonditsioneeriga ruumides.

Liigne kuumus on tekitanud soodsa pinnase ka metsatulekahjude tekkeks ja levikuks. Kohalikud päästjad on öelnud, et neid pole peaaegu võimalik kustutada, sest kuiva õhu tõttu aurustub lennukitest välja lastud vesi enne, kui see tuleni jõuab.

Nevada osariigis on inimesi ka metsatulekahjude tõttu oma kodudest evakueeritud. Praegu ennustatakse, et lähipäevil võib puruneda ka Las Vegase kuumarekord (47,2 kraadi).

Tulekahjusid on aga põhjustanud välk ning päästjad on mobiliseeritud täisvõimsusel töötama. Ohu alla võivad sattuda ka kohalikud elektriliinid ning nende hävimisel tules võib osa piirkondi elektrita jääda.

Lisaks USA-le on kuumalaine laastanud ka Kanadat, kus mõõdeti sel suvel riigi kuumarekord: 49,6 kraadi.