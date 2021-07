Kuuba andis riigis toodetud koroonavaktsiinile erakorralise kasutusloa

Kuubal on arendamisel viis vaktsiinikandidaati. Lähinädalatel võib heakskiidu saada veel teinegi vaktsiin, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abdala on osutunud viiruse vastu efektiivseks peaaegu 93 protsendi ulatuses.

Kuuba on esimene Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riik, kelle koroonavaktsiin on osutunud edukaks.

"Eile analüüsiti 44 563 proovi. 6442 patsiendil diagnoositi viirus. Ma arvan, et Kuubal ja mujal elavatele inimestele on ütlematagi selge, et see on suurim arv, mis meil selle pandeemia ajal on olnud. See on keerulise epidemioloogilise olukorra piir, kus me oleme, ja on vaja inimeste kaitset jätkuvalt suurendada," rääkis Kuuba epidemioloogiadirektor Francisco Duran.