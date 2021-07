Eesti poole liigub taas kuumem õhk

Esmaspäeva ööseks taevas selgineb ja ilm on sajuta. Paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12 kuni 18 kraadi, rannikul kuni 21 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on selge, lääne pool õhukese pilvevinega, aga ka sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 19 kraadist Soome lahe ääres kuni 23 kraadini Kagu-Eestis.

Päev on enamasti päikeseline ja kuiv ilm. Üksnes Eesti lõunaservas on veidi pilvisem ja pärastlõunal võib seal ka hoovihma sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul ja Liivi lahe ümbruses ulatub põhjakaare tuul puhanguti 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 25 kuni 31 kraadi, rannikul kohati 22 kraadi.

Õhtu on selge, lõunaservas pilverünkadega, aga ka sajuta ja rahulik. Õhusooja on 21 kraadist rannikul kuni 27 kraadini sisemaal.

Järgnevatel päevadel tuleb kuuma juurde ja termomeetrinäidud tõusevad kraad kuni neli üle 30 piiri. Esialgu on õhk kuivem ja vihmahooge vaid üksikuid. Kolmapäeval ja neljapäeval kerkib pärastlõunal juba arvukalt üles äikesevihmapilvi.

Kui reedel suudab madalrõhulohk üle mere tungida, siis peab tavatu kuumus lahkuma. Aga on veel vara kindlalt öelda, et Venemaa kõrgrõhkkond selleks võimaluse annab.