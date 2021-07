Lävepakuküsitlused ennustavad Bulgaaria valimistest tasavägiseid

Bulgaaria parlamendivalimistel on ülimalt tasavägine seis paremtsentristlikku erakonna GERB ning poliitikasse pöördunud laulja Slavi Trifonovi eliidivastase partei vahel, ilmnes pühapäeval pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud lävepakuküsitlustest.

Mitmed küsitlused prognoosisid, et Trifonovi erakond Selline Rahvas (ITN) ja endise peaministri Bojko Borisovi GERB-i toetuse vaheks kujuneb alla ühe protsendipunkti.

Aprillis peetud valimistel saatis edu pea kümme aastat võimul olnud konservatiivset erakonda GERB, mis kogus 26 protsenti häältest. Peaminister Bojko Borisovi partei populaarsus sai aga kahjustada korruptsioonivastaste meeleavalduste käigus 2020. aasta suvel ning parlamendis sellele toetust ei jagunud ning koalitsiooni luua ei suudetud.

Pärast seda on erakonda tabanud uued hädad, kuna ajutine valitsus on paljastanud Borisovi valitsuse halva juhtimise ja samuti on seda süüdistatud korruptsioonis.

USA on lisaks kehtestanud sanktsioonid Bulgaaria oligarhide vastu, kes Borisovi kriitikute sõnul said kasu tema ametiajal, mil ta juhtis Euroopa Liidu vaeseimat ja suurima korruptsiooniprobleemiga riiki.

Borisov on eitanud kõiki korruptsioonisüüdistusi.

Isegi, kui GERB-il õnnestub saavutada napp võit, siis valitsema nad ei pääse, sest teised erakonnad ei tee nendega koostööd, sõnas üks uudisteagentuuriga AFP vestelnud politoloog.