Alanud nädal püsib palav, vihmahood sagenevad

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, sealjuures Lõuna- ja Lääne-Eestis võib natuke hoovihma sadada. Tuul puhub muutliku suunaga 2 kuni 7 meetrit sekundis. Termomeetril on 14 kuni 18 kraadi sisemaal ja kuni 22 kraadi rannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on põhja pool selgem ja sajuta, Lõuna-Eestis on pilverünki, millest kohati ka hoovihma tuleb. Idakaare tuul on nõrk ja sooja on kella kaheksast juba 21 kuni 24 kraadi.

Päeval pilvisus vaheldub ning siin-seal võib neist hoovihma tulla ja on ka äikeseoht. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub 27 kuni 33 kraadini, samas Soome lahe rannikul võib olla kuni 25 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui ka pilverünki, millest samuti võib kohati hoovihma tulla. Püsib ka äikeseoht ning saju tõenäosus on endiselt suurem Eesti lõunaosas. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Sooja on 22 kuni 28 kraadi.

Hoovihma ja äikest on sel nädalal veel. Kolmapäeval saavad vihmast osa juba rohkemad paigad ja äikesevihma on samuti mitmel pool. Neljapäeval ja reedel kuumus püsib, kuid pilverüngad toovad vihma veel juurde. Nädala lõpus liigub üle Soome madalrõhulohk ja toob Eestissegi värskust, mis peaks tunda andma laupäeval. Seega temperatuur annab õige natuke järele ja seejärel taevas selgineb uuesti.