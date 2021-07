Merkel: Saksamaal jääb vaktsineerimine vabatahtlikuks

"Me ei kavatse seda teed minna," ütles Merkel pärast Robert Kochi instituudi külastamist. "Oleme selle etapi alguses, kus me ikka veel propageerime (vaktsineerimist), kus meil on vaktsiini rohkem kui inimesi, kes tahavad vaktsineerida."

Saksamaal algas vaktsineerimine aeglaselt, kuid on suve edenedes hoogustunud ja teisipäevaks oli täielikult vaktsineeritud 42,6 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Ühe vaktsiinidoosi on saanud 58,5 protsenti.

Kuna Saksamaal on muutunud valdavaks nakkav delta viirustüvi, on Robert Kochi instituudi hinnangul vaja karjaimmuunsuse saavutamiseks vaktsineerida vähemalt 85 protsenti elanikkonnast.

Leidub neidki, kes soovitavad valitsusel vaktsineerimise kohustuslikuks teha.

Nii avaldas valitsuse vaktsineerimisstrateegia nõustaja, Saarlandi ülikooli geneetik ja Saksa eetikanõukogu liige Wolfram Henn teisipäeval toetust plaanile vaktsineerida kõik õpetajad. "Õpetajad ja haridustöötajad kannavad oma elukutsevaliku tõttu erilist vastutust neile usaldatud inimeste ja nende perekondade ees," ütles ta ajalehele Bild.

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et septembrist alates tehakse vaktsineerimine kohustuslikuks tervishoiu- ja hooldekodude personalile ja muude nakkuse eest kaitsetumate inimestega töötajatele. Sama on otsustanud Kreeka, Itaalia ja Suurbritannia.

Merkeli arvates see samm valitsuse usaldust ei suurendaks.

"Ma arvan, et me saavutame usalduse vaktsineerimist reklaamides ja lastes võimalikult paljudel inimestel elanikkonnast hakata oma kogemuste põhjal vaktsiinisaadikuks," ütles ta.