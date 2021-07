Rendiauto õnnetustes lasub vastutus juhil

Möödunud nädalavahetusel juhtus Bolti rendiautodega mitu liiklusõnnetust. Nii Bolt Drive kui ka Tallinna abilinnapea Andrei Novikov leiavad, et õnnetustes on süüdi nii vastutustundetu liikluskäitumine.

Bolt Drive'i renditeenus on turul olnud mai algusest, ent rendiautodega on juba juhtunud mitu õnnetust. Näiteks põhjustas 10. juulil purjus ja juhtimisõiguseta juht Bolti autoga avarii, kus auto paiskus katusele.

Bolt Drive'i suunajuht Lukas Yla sõnul on õnnetused liikluses paratamatud, ent vastutustundetutel juhtidel saab rakenduse kasutamise keelata.

"Kui me saame teavituse vastutustundetust liikluskäitumisest, võtame kohe kliendiga ühendust. Meil on kliendi info olemas, saame nendega ühendust võtta ning paluda oma käitumist parandada. Juhul kui vastutustundetu käitumine jätkub, on meil ka õigus paluda kliendilt auto peatamist ja sõidu lõpetamist," ütles Yla.

Liikluskindlustuse fondi juhatuse esimehe Mart Jesse sõnul lasub suurem osa vastutusest autojuhil, ent ka rendiettevõte peab andma oma panuse.

"Eesti on e-riik ja igal ettevõtjal on võimalik transpordiametist reaalajas kontrollida, kas ühel või teisel inimesel on juhtimisõigus olemas või mitte. Ja kindlasti, kui mõni klient on juhtimisõigusest ilma jäänud, peaks iga rendifirma automaatselt selle konto peatama ja takistama sellel inimesel rooli mineku," lausus Jesse.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov võrdsustab rendiautosid ühistranspordiga ning ettevõtetelt rangemaid tingimusi ei oota.

"Meie kogemus näitab, et kord on sõiduk pargitud valesti, mis on teatud eeskirjade rikkumine, kord sõidukiga ületatakse kiirust. Kuid ma ütleks, et süüdi ei ole mitte rendiettevõte, vaid süüdi on see, kes seda konkreetset sõidukit juhib," lausus Novikov.