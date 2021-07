Kolmapäeval jätkub kuum ilm, võib tulla ka äikest

Homme areneb mitmel pool intensiivseid vihmapilvi, mida saadab ka äike. Samas mõned paigad jäävad kuivaks. Õhutemperatuuri maksimumid tõusevad 30 kraadi ümbrusesse, sajupilvede all on 10 kraadi jagu jahedam.

Öö vastu kolmapäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21, rannikul kuni 23 kraadi.

Hommikul sajab kohati hoovihma. Puhub nõrk idakaare tuul. Sooja on 20 kuni 24 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, paiguti võib sadu olla tugev. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 25 kuni 31 kraadi, sajupilvede all 20 kraadi ümber.

Õhtul on peamiselt Eesti lõunaosas vihmahooge ning mõnel pool ka äikest. Tuul puhub idakaarest 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 27 kraadi.

Neljapäev toob mõnele poole vihmahooge ja äikest, valdav tuul on nõrk ja muutlik, äikese ajal on tugevate puhangute oht. Öösel on sooja 16 kuni 20, rannikul kuni 23, päeval 28 kuni 33, meremõjuga rannikul 25 kraadi.

Reedel lükkab läände ja loodesse pöörduv ning tugevnev tuul vihmahooge loodest kagu suunas. Äikeseoht püsib. Öösel on sooja 17 kuni 23, päeval 27 kuni 32, Soome lahe rannikul kuni 24 kraadi. Nädalavahetusel läheb kuivemaks, lisaks tuleb lääne poolt värskemat õhku ning päevamaksimumid enam üle 30 kraadi ronida ei tohiks.