Euroopa inimõiguskohus kutsus Venemaad tunnustama samasooliste kooselu

Euroopa Nõukogu Inimõiguste Kohus (ECHR) leidis, et Venemaa ei täida oma kohustusi, kui keeldub andmast õiguslikku tunnustust samasoolistele paaridele.

Kolm samasoolist paari pöördusid Euroopa inimõigustkohtusse (EIK), kuna nad olid esitanud rohkem kui kümme aastat perekonnaseisuametitele taotlusi oma kooselu registreerimiseks, kuid iga kord lükati taotlused tagasi.

Moskvalannad Irina Fedotova ja Irina Šipitko, kelle abiellumistaotluse Moskva Tverskoi ringkonnakohtus juba 2009. aastal tagasi lükkas, leidsid, et see rikub nende õigusi, seda nii Vene põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste konventsiooni järgi, mille kohaselt tuleb kõigile inimestele võimaldama võrdsed õigused oma kooselu seadustamiseks ja perekonna kaitseks. Moskva kohus aga leidis otsuses, et abielu peab olema naise ja mehe vahel.

EIK lahendis öeldakse, et Venemaalt ei saa nõuda ega eeldada samasooliste paaride abielu registreerimist, küll aga peaks nende õigused tagama mingis muus vormis ehk kohus kritiseeris partnerlussuhte formaalse registreerimise võimaluse täielikku puudumist.

Vene riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin nimetas EIK kohtunikke ebakompetentseteks ja soovitas neil ameti maha panna. Ta märkis, et igal riigil on oma kultuurikood, traditsioonid ja mentaliteet ning seda tuleb arvestada.

Volodini sõnul viib mittetraditsiooniliste väärtuste pealesurumine hävitavate protsessideni ning tõi näiteks hiljutised sündmused Gruusias, kus homoõiguste aktivistide meeleavaldust ründasid nende vastased ning üks ajakirjanik sai vägivallas surma.

EIK teatas vastuseks väitele, et enamik venelasi ei nõustu samasooliste liitudega, et vähemuse juurdepääs õigustele ei saa sõltuda enamuse aktsepteerimisest. Lisaks kordas EIK, et kaebajate staatuse ametlik tunnustamine abielust erinevas vormis ei ole vastuolus Venemaal valitseva "traditsioonilise arusaamaga abielust" ega enamuse seisukohtadega. EIK hinnangul ei täitnud Venemaa Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklist 8 tulenevat kohustust riikidele luua õiguslik raamistik samas artiklis sätestatud õiguste tõhusaks kasutamiseks ning rikkus sellega konventsiooni.