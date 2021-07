Osa Põltsamaa valla elanikke tahab Tartu valda üle minna

329 Põltsamaa valla elanikku esitasid volikogule jaanuaris soovi Puurmani alevik ja ümbritsevad külad üle anda Tartu valla kooseisu. Endine Puurmani valla volikogu esimees Üllar Schaffrik ütles, et kohalikud ei taha leppida olukorraga, kus vallavalitsus lahendab eelisjärjekorras Põltsamaa linna muresid.

"Kui sügisel oli eelarve, strateegiate ja muude valla strateegiliste asjade arutelu, olime jõudnud sinnamaani, et oligi: Põltsamaa – areneb, ilus, sillutatakse teid. Puurmani inimene Põltsamaal käib suhteliselt vähe. Liikumissuund Puurmanist välja on rohkem Tartu poole," rääkis Schaffrik.

"Siis meile jääb nii öelda andmise rõõm, mis peaks küll saamise rõõmust suurem olema, aga alati mitte. Ütleme Tartu valla piires on palju väikseid ja meie oleme üks nendest väikestest. Põltsamaal on üks suur ja mõned väiksed."

Kuu algul langetas Põltsamaa vallavolikogu otsuse, et kõne all olevas piirkonnas tuleb läbi viia rahvaküsitlus. Põltsamaa vallavanem Andres Vään ütles, et sügisel seda ka tehakse. Vään ei nõustu kriitikaga, et Puurmani kandi inimeste muredega Põltsamaal ei arvestata.

"Minu arust on kõigile sealsetele muredele olemas lahendus. Kõik ei saa ju kohe ja korraga. Mõned asjad on ebarealistlike plaanide tõttu veninud ja mõned on saanud rohkemgi tehtud kui plaanis oli. Selge on see, et selline omavalitsuse haldusmuutus tekitab väga palju segadust ja ka väga palju kulu," ütles Vään.

Kuigi rahvaküsitlus tuleb, ei ole see siduv. Otsuse peab siiski tegema Põltsamaa valla volikogu koos Tartu valla volikogu nõusolekuga. Tartu vallavanem Jarno Laur ütles, et Tartu vallas ettepanekut pigem pooldatakse, kuid jagub ka lahendamata küsimusi.

"Rahanduslikud asjaolud ehk et kui on Puurmani objektide tarbeks võetud laenu, siis siiamaani see praktika Eestis on olnud selline, et need laenud tahetakse üle anda sellele omavalitsusele, kuhu need inimese hakkavad oma makse maksma. See on suhteliselt loogiline. Siis tuleb kokku leppida, mis see täpne maksukoormus on ja kuidas see üle antakse. Neid tehnilisi asju on kindlasti väga palju, mida tuleb sellisel juhtumil rääkida," selgitas Laur.

Kui sügisel peaks selguma, et rahva soov on kuuluda teise valda, ei saa praegu siiski öelda, kaua piiri nihutamine aega võtaks või kas mõlemad volikogud seda toetavad.