Kopli lahe reostuslaik hajus ise

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) laeva Raju meeskond lõpetas reostustõrje teisipäeval kella 22.30 paiku.

"Kontsentreeritumas alas õnnestus absorbentpoomide abil reostust piirata. Kogu reostust likvideerida ei olnud võimalik, sest kiht oli sedavõrd õhuke ning hajus osaliselt ise," rääkis PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla.

Kolmapäeva hommikul kontrollis piirkonda mootorpaadi M-15 meeskond, kes tuvastas väiksemad reostuse laigud. Kella 10 paiku tegi lennusalk Kopli lahe kohal vaatluslennu ning selleks ajaks oli reostus pea täielikult hajunud. Praegu on keset lahte veel väike reostuse laik, kuid ka see on Kohtla kinnitusel hajumas.

"Tuvastasime eile ka reostuse võimaliku allika, täpsemate asjaolude selgitamisega tegeleb keskkonnaamet," lisas Kohtla.

Praegu on teada, et ühel Bekkeri sadamas süvendmistöid teinud laeval oli probleeme hüdraulikaga ja esialgne pilt, mis keskkonnaametnikele merel avanes, annab alust arvata, et tegu oligi hüdraulikaõli lekkega. Leke suleti kohe, kui see avastati ning kahtlusalune laev läheb remonti.

Keskkonnaametil ei ole praegu teada, et mõni lind või mereloom oleks õliga määrdunud või et reostus oleks randa jõudnud. Keskkonnaamet on alustanud juhtunu uurimiseks väärteomenetluse.