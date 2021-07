Kersna: vaktsineeritud lähikontaktsed koolides eneseisolatsiooni ei lähe

Haridusministeerium tellis Tartu Ülikoolilt uuringu, et kas on mõistlik koole sulgeda või mitte, rääkis Kersna. "Sealne järeldus on ühemõtteline, et kui tuleb uus laine, siis koole kinni panna ei tohiks, sest koolide sulgemise negatiivne mõju on oluliselt suurem kui sulgemise positiivne mõju viiruse takistamiseks."

"Ma väga loodan, et me saame uuel kooliaastal hoida koolid avatuna tänu sellele, et suur osa õpetajatest on juba täna vaktsineeritud," ütles haridusminister. "Meil on suur osa noortest, näiteks gümnasistidest juba täna siin suve jooksul ennast vaktsineerinud ja ma kutsun üles kõiki noori kasutama suve selleks, et ennast ära vaktsineerida, et me saaksime hoida koole avatuna."

"Need lapsed ja õpetajad, kes on vaktsineeritud, ei pea minema enam isolatsiooni ka siis, kui on kokkupuude olnud haige inimesega või koolis tekib haiguskolle. Isolatsiooni lähevad ikkagi need, kes ei ole vaktsineeritud ja kes on tuvastatud lähikontaktsetena. Kõigil neil lapsevanematel, kes nägid, et nende lapsed jäid distantsõppel hätta ja arst soovitab neil vaktsineerida, siis kindlasti tasuks sügiseks vaktsineerimine ära teha, et olla kindel, et laps ei pea jääma distantsõppele," lisas Kersna.

"Koolikeskkonnas me ei saa tõenäoliselt öelda, et need, kes ei ole vaktsineeritud, need ei saa õppida või ei saa õpetada, sest et meil ei ole palju õpetajaid, küll aga peavad kindlasti inimesed tõestama seda, et nad teistele inimestele on ohutud," rääkis haridusminister.

Samas ei ole praegu Kersna sõnul haridusministeeriumil ülevaadet kui palju on koolitöötajatest vaktsineeritud ega ka õigusselgust, kas näiteks kooli direktor saab õppetajalt vaktsineerimistõendit küsida. "See õigusselgus meil hetkel puudub, aga justiitsministeerium sellega tegeleb. Eelmine nädal sai valitsuses see ülesanne neile antud."

Lisaks plaanib haridusministeerium koostöös koolidega võimaldada koolides ka vaktsineerimist. Näiteks kõrgkoolides peaks vaktsineerimisvõimalus avanema augustis viimasel nädalal, rääkis Kersna. "Minu meelest ka rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides võiks seda teha ning üldhariduskoolide puhul siis koostöös kooliõdedega."