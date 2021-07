Piimandusmuuseumis valmis uus näitusemaja

Ainult asjaosalised teavad, kui keeruline oli piimanduse ajalugu käsitleva muuseumi asutamine ajal, kui esimese vabariigi aegset piimandust ei tohtinud olemaski olla. Üks innukamaid ajaloo talletajaid on olnud Saaremaa piimandusveteran Arvi Truu, kes on mõnegi museaali päästnud vanarauda sattumise eest.

"Esemelisi museaale on paarisaja ringis. Aga peale selle veel kirjandust. Seadmed kõige suuremast kõige väiksemani on Saaremaalt pärit," ütles Truu.

Piimandusmuuseumil on 45 aasta jooksul olnud kolm juhti. Anneli Siimussaar töötab seal praegu, muuseumi avamise au kuulub Ants Välimäele, kuid muuseumi ehitas üles legendaarne Toivo Pedak.



Eesti Piimandusmuuseumi teadur Mai Kukk ütles, et Toivo Pedak oli väga lihtne inimene. "Tema elas 13 aastat ühes ehituspüstakus ja pesi ennast väljas emailvanni sees ja küpsetas ka väljas kuskil katla peal omale. Kutsuti nagu Vanapaganaks siin," lausus Kukk.

Toivo Pedakule on pühendatud ka uue näitusemaja püsiekspositsioon. Kolmapäeval esitleti seal ka piimandusmuuseumi raamatut, kust saab aimu, millise vaevaga vana meierei limiitide, fondide ja totaalse ehitusmaterjalide defitsiidi ajal üles ehitati. Seetõttu pole ka ime, et muuseumi asutamisest avamiseni kulus 25 aastat.

Eesti Piimandusmuuseumi eelmine direktor Ants Välimäe peab muuseumi pärliks kogu sisu.

"Alates sellest väga professionaalsest ülevaatest, mis kajastab piimanduse või piimatöötlemise ajalugu. Aga kindlasti on selle muuseumi pärl ka kõik need tegevused, mida siin tehakse ja toimetatakse. See on väga aktiivne muuseum. Ikkagi see ise võitegemise oskus, ise hapukoore, kohupiima tegemise oskus, sõira tegemise oskus - seda on küll siitpoolt ikka väga usinasti populariseeritud. Nii-öelda juurte juurde minek Eesti toidu valmistamise juures, selles on küll piimandusmuuseumil väga tugev roll," rääkis Välimäe.