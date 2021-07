Tartus viib tasuta eribuss inimesed vaktsineerima

Suur osa inimestest, kes hommikul autovabaduse puiesteel liikusid, olid juba koroonavaktsiini saanud. Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaatori Tiina Tederi sõnul oli kõnetatud inimestest vaktsineerimata kümmekond, kellest enamik oli sellest siiski huvitatud. Nii kasutasid möödujad võimalust küsida selgitusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii jõudis Tederi sõnul kahe tunni jooksul bussiga vaktsineerimiskeskusesse üks inimene. Edaspidi loodetakse suuremale aktiivsusele.

"Me peame lihtsalt natukene rohkem olema kohapeal, me oleme ju ka järgmised mitmed nädalad erinevatel päevadel, erinevatel kellaaegadel ja ma usun, et see tegelikult toimib. Meil on olnud arutelusid selle üle, et äkki me suuname bussi ka kuskilt mujalt piirkondadest liikuma. Vaatame, kuidas sujub," sõnas Teder.

Vaktsineerimise infopunkti ja süstikbussi samaaegselt toimimise eesmärk on ühitada nõustamine ja sujuv vaktsineerimine vaktsineerimiskeskuses. Kesklinna esialgu kaitsepookimise võimalust ei tule.

"Siin on teatavad miinused. Meil on siin natukene keeruline inimesi jälgida ja vaktsiinide käitlemise osa on ka problemaatiline sellises kuumuses. Ärme ütle veel kategooriliselt "ei", et võibolla ühel päeval proovime ikkagi selle ka ära," lisas Teder.