Neljapäeval võib tulla vihma ja äikest

Hommik on peamiselt sajuta, aga kohati püsib udu. Tuul on nõrk. Sooja on 21 kuni 25 kraadi.

Päeval areneb kohati hoovihmapilvi, võib äikest olla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur tõuseb 28 kuni 33 kraadini, jahedam on rannikul ja sajupilvede all.

Õhtul on kohati vihmahooge ja äikest, suurem on tõenäosus Virumaal. Tuul on tasane. Sooja on 22 kuni 27 kraadi.