Pärast uue korra jõustumist on Narvas piirilt tagasi saadetud 16 inimest

Eestisse pääseb kolmandatest riikidest reeglina vaid juhul, kui ette on näidata PCR test või antigeeni test, või kui esitatakse tõend täieliku vaktsineerimiskuuri läbimise kohta.

Juuli esimeses pooles läbis Narva kolme piiripunkti üle 19 000 piiriületaja. Neist keskmiselt 616 päevas on kolmandatest riikidest, peamiselt Venemaalt. Alates esmaspäevast tuleb piirivalvel kontrollida kolmandatest riikidest pärit isikute negatiivsete koroonaproovide olemasolu või vaktsineeritust. Narva piiripunkti politseikapteni Antti Eensalu sõnul on tulnud uue korra esimestel kehtimispäevadel piirilt inimesi ka tagasi saata.

"Alates esmaspäevast oleme saatnud negatiivse testi või vaktsineerimise puudumise tõttu tagasi 16 inimest. Kokku on selle aasta juulikuus tagasi saadetud juba 75 inimest, millest vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 169 järgi 69. Aga konkreetselt esmaspäevast siis jah 16 inimest," ütles Eensalu.

"Varem oli põhiline probleem inimestel see, et puudus eriluba. Inimene oleks pidanud tegema eritaotluse, aga arvas, et saab turistina riiki. Aga sellist varianti ei ole."

Alates 21. juunist on lubatud Eestisse siseneda ka lühiajalise viisaga. Politsei- ja piirivalveameti kagu piiripunkti teabeseire juhtiv piirivalvur Jaanika Karp ERR-ile, et valdav tagasisaatmise põhjus on olnud tegemata või lõpetamata vaktsineerimiskuur.

"Alates 21. juunist, kui tuli muudatus, et võib siseneda ka C-viisaga, siis kuskil kümmekond inimest on läinud piirilt sel põhjusel tagasi, et ei ole vaktsineeritud. Seda ei ole just väga palju."

Piirile ei maksaks minna ka kohe järgmisel päeval pärast vaktsiinisüsti saamist, ütles Eensalu, sest immuunsuse tekkeks läheb aega ja see on vaktsiiniti erinev. See, missuguse vaktsiiniga kaitsesüst tehtud on, tähtsust ei oma.

"Eesti tunnistab kõiki vaktsiine, mis on asukohariigis tunnistatud. Seni, kuni vabariigi valitsus pole seda muutnud, siis piiriületamisel ei ole vahet, kas see on Sputnik või on see Pfizer," ütles Karp.

Antti Eensalu sõnul nad praegu ühtegi võltsitud tõendit tuvastanud ei ole, küll aga on olnud tõendeid, mis kriitikat ei kannata.

Näiteks kohalik arst on kirjutanud käsikirjaliselt välja, et inimene on vaktsineeritud. Sellised asjad kohe kindlasti läbi ei lähe.