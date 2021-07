Kiik: vaktsineerimata inimesi lauspiirangute alla ei panda

"Väga kõva debatt on läinud nüüd lahti seoses sellega, kas kedagi eeliskoheldakse või diskrimineeritakse. Mõlema vastus on ei. Meie eesmärk on, et oleks võimalik hoida ühiskond avatuna," lausus Kiik.

"Olukorras, kus meil on piisavalt vaktsiine kõigile Eesti elanikele erinevate lepingutega järk-järgult riiki tulemas, ei ole ühtegi põhjust teha laiaulatuslikke piiranguid, panna ühiskonna elu taas täielikult kinni, nagu me oleme kahe esimese laine puhul teinud. Seda me seekord ei tee," rääkis Kiik.

"Mida me teeme, mis on ka täna jõus, on see, et teatud piirarvust alates on võimalik korraldada üritusi nakkusohutult ainult siis, kui inimene tõestab ära, et ta on kas vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või on tal näidata ette negatiivne test või ta teeb selle testi kohapeal. See reegel kehtib ka täna," sõnas Kiik.

Kiik tuletas meelde, et siseruumides tohib praegu üritusi korraldada maksimaalselt 1000 inimesega ja välioludes 5000 inimesega.

Kui aga viirusesse nakatumine taas kasvab, tuleb Kiige sõnul hakata neid piirarvusid vähendama. "See tähendab seda, et 1000-st saab mingil hetkel 500, 500-st võib saada 200 või 100, halvemal juhul nullini välja, mida on võimalik korraldada või üritusi läbi viia ilma mingite usaldusmeetmeteta. Ja kõik üle selle saavad olema võimalikud ainult siis, kui inimesel on Covid-tõend vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta. Ja see ei ole kellegi diskrimineerimine. Diskrimineerimine oleks see, kui me paneks neile lauskeelu, ütleks, et üritusi teha ei saagi, olukorras, kus tegelikult meil on olemas võimalus neid usaldusväärselt ja ohutult korraldada," rääkis Kiik.

"Lauspiiranguid ei tule, küll aga tuleb inimestel nakkusohu korral tõestada enda ohutust," sõnas Kiik.

"Ühtegi uut piirangut me praegu lauale ei ole pannud, aga ma tuletan meelde, et väga paljud piirangud kehtivad ka täna," ütles Kiik viidates eneseisolatsiooni nõudele.

Kiik kutsus kõiki üle 12-aastasi inimesi end vaktsineerima.