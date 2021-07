Arakas: hotellid peavad ennast ümber kujundama

EfTEN kapitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul on nende hotellil Palace nüüd hakanud lõpuks hästi minema. Ta tõi välja, et juuni oli esimene kuu kriisi algusest, kui jooksvad kulud olid väiksemad kui tulud. Ta ütles, et kui tavaliselt on Tallinnas soomlased võtnud umbes 50 protsenti hotellitubadest, siis sellel aastal on nad pidanud võtma nende asemel vastu spordigruppe ja muid pakkumisi, millele kaks aastat tagasi oleksid ei öelnud.

Arakase sõnul ei saa Tallinna hotelliturul ilma soomlasteta hästi minna, kuid samas Tallinnast väljaspool on hotellid sellel aastal teinud rekordeid.

"Tegelikult Eesti kodanikuna on just hea meel (et väljaspool Tallinnat rekordid)," ütles Arakas.

Arakas ütles, et tema arvates hotellipidajad riigilt toetusi ei peaks saama. Tema sõnul oli see põhjendatud eelmisel kevadel, kui arvati, et kriis on lühiajaline.

"Täna, kui seda on peaaegu poolteist aastat olnud, saame öelda, et see ei ole lühiajaline, see toob kaasa majanduse struktuurimuutuse," ütles ta.

Arakase sõnul tuleb sellest puhastustulest läbi minna ning see on valus protsess. Ta tõi välja, et kui 2008. aasta kriisis oli suurimaks kannatajaks finantssektor, siis seekord on turismisektor. Tema sõnul peab osa hotelle ennast sulgema või kujundama ennast ümber hosteliteks või pikaajalisemateks majutusasutusteks.

"Turism sellisel kujul nagu ta oli 2019 ei taastu," nentis Arakas.

Arakas ütles, et kinnisvaraturul on hoone ehitushind kahe aastaga 25 protsenti tõusnud. Tema sõnul tuleneb see sellest, et kui kriis eelmisel aastal saabus, siis lõhuti tehaste sulgemisega olemasolevad tarneahelad.

"Seni, kuni uued tarneahelad käima saadakse, on need hinnad taevas, kus nad praegu on," ütles Arakas. Tema sõnul müüakse isegi lauajuppe praegu enampakkujale.

"Radissoni hotell, mida praegu ümber ehitame, meile tehti plaatide pakkumine ja öeldi, et pakkumine kehtib 15 minutit," tõi Arakas näiteks.

Arakase hinnangul tuleks kõik ehitused, mida praegu saad edasi lükata, vähemalt pool aastat edasi lükata.

"Kui turg natuke rahuneb ja tarneahelad saavad tööle, siis ma ei usu, et hinnad kukuksid kuhugi, aga tekib mingi konkurents, mida täna pole," pakkus ta.

Arakse sõnul pole Eesti ainuke koht, kus hinnad kriisiga tõusid ning näiteks aprillis tegi USA eluasemeturu indeks 30 aasta kasvurekordi.

Arakas ei usu, et kinnisvarahinnad langema hakkavad, kuid ostjal tasub oodata, sest mõne aja pärast on ilmselt valikut rohkem. Ta selgitas, et eelmisel kevadel pandi kõik võimalikud ehitused kinni ning sellega pakkumine langes, kuid nüüd nõudlus tõusis ning see sõidutas hinnad üles.