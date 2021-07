Uuskasutuskeskus avas Pärnus kogumismaja

Uuskasutus on rahva hulgas järjest rohkem pooldajaid leidnud, sest inimesed mitte üksnes ei osta uuskasutuskeskusest, vaid viivad sinna rõivaid, jalatseid ja muud, mida endal enam vaja pole. Pärnus muutus see kõik nüüd lihtsamaks.

Kui esimesed secondhand ehk taaskasutuspoed eelmise sajandi üheksakümnendatel Pärnusse jõudsid, ütlesid paljud, et nemad sakste vanu asju küll ostma ei hakka. Aga ajad on muutunud, praegu on Pärnu uuskasutuskeskuses pidevalt rahvast.

"Siin on selliseid huvitavaid asju, mis meenutavad ka noorusaega. Raamatud, riided on ikka kordades odavamad. Siinne õhkkond on väga suurepärane," lausus Ave.

"Ja samad asjad on siin täiesti kasutamata ja ikka mitu korda odavamad. Hea pood," ütles Tiiu.

Need, kes uuskasutusest ostavad, toovad sinna ka oma kasutatud asju, nüüd saab seda Pärnus teha ka sel ajal, kui pood on kinni. Nimelt avas Uuskasutuskeskus koostöös Astri Grupiga seal kogumismaja.

"See annab väga mugava võimaluse inimestel tulla kesklinna südamesse ja tuua ära asjad, mida ise enam ei vaja, aga mis on endiselt puhtad, terved ja korralikud," ütles Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.