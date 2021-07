Tõrva vallas eelistatakse Tartusse sõitmisele kohapeal vaktsineerimist

Tõrva kandi rahvast kaitsesüstis neljapäeval juba mitmendat korda erafirma Medita, kelle kinnitusel olid kõik pakutud ajad täis.

Tõrva vallavalitsuse ja Medita erakliiniku koostöö näitab, et kui vaktsineerimisvõimalusi pakkuda kohapeal, siis rahvas tuleb.

Probleem on aga selles, et riik on koondanud kaitsesüstimiskeskused suurtesse linnadesse ja eeldab, et inimesed võiks sinna kohale sõita. Kui keerulise uuringu või operatsiooni puhul on meditsiiniteenuste tsentraliseerimine mõistetav, siis kaitsesüst ei tohiks küll olla kõrgema etapi meditsiiniabi vajav toiming.

"Minu arvates on see idee hakata tsentraliseeritult inimesi kokku vedama, mitte et kellelegi liiga teha, tobe. Vaatame kas või praegust ilma, kus inimesed bussireise ette võtta ei taha. Me võib-olla paneme kokku ka haiged ja mittehaiged inimesed. Meie siin, Tõrvas, ilmselgelt arvame seda, et selline lokaalsete punktide loomine peaks olema eesmärk. Seda ei ole keeruline teha, nagu näiteks ka Tõrva puhul," rääkis Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Medita kliiniku juhataja Kristo Ausmees ütles, et neljapäeval käis kohal 250 kuni 300 inimest. "Ma arvan, et see on sellise väikese koha kohta optimaalne. Kolme kabinetiga töötades ja viietunnine tööpäev. See on optimaalne arv inimesi, keda ühekorraga kokku korjata," lausus Ausmees.

Vaktsineerimisel Tõrvas lõid kaasa ka äsja oma töö lõpetanud perearst ja pereõde. Paigus, kus vaktsineerimiskeskusi pole, on paljud saanud kaitsesüsti perearsti juures.

"Kõik see riskigrupp ja kõik teised – me tegime ikka õhtuti logistikat, et patsiendid kutsuda vaktsineerima. See andis meile tohutu koormuse juurde. Lisaks sellele pidime ka vastuvõtud tegema. Nii et see oli meeletu," ütles endine pereõde Liia Kägu.