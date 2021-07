Vaktsineerimisbuss alustas Eesti tuuri Ida-Virumaalt

Vaktsineerimisbussiga loodetakse anda kaitset juurde kohtadele, mille elanikud kipuvad koroonavastasesse vaktsiini leigelt suhtuma. Omaette väljakutse on selline vaktsineerimine ka meditsiinitöötajatele.

"Vaktsineerida suurel hulgal inimesi suhteliselt väikeses bussis on kindlasti väljakutse. Aga me oleme sellega vist hakkama saanud ja tulevased päevad peavad näitama, kui rahul meie kliendid on," ütles Viljandi haigla ravijuht Mart Kull.

Vaktsineerimisaktiivsuse lõpus sörkiva 12 000 elanikuga Sillamäe linna aselinnapea Aleksei Stepanov nentis, et sillamäelased on kurtnud, et kodulinnas on vaktsineerimisvõimalusi seni nappinud.

"Praegu on näha, et inimesed vaikselt tulevad. Loodame, et vaktsineerimisaktiivsus tänu riigi toele tõuseb," lausus Stepanov.

Bussis saavad kaitsesüsti kõik hoolimata elukohast.

Vaktsiinibussi menüüs on Sillamäel ühedoosiline Jansseni ja kahedoosiline Pfizeri vaktsiin. Kahe süsti eelistajaid ootab buss samas kohas kuue nädala pärast. Kellele siis bussiaeg ei sobi, sellele lubati leida kordusdoosiks muu lahendus.