Nädalavahetusel jätkub kuum ilm

Ööl vastu reedet on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ja paiguti tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 9, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 17 kuni 21 kraadi.

Hommik tuleb olulise sajuta ning puhub peamiselt loodetuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 24 kraadi lähistele.

Keskpäevast alates on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma ning pole välistatud äike. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 28 kuni 33, tuulepealsel rannikul kuni 25 kraadi.

Õhtul esineb kohati vihmahooge ja suurem on saju tõenäosus Kesk- ja Lõuna-Eestis. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 8, Lääne-Eestis puhanguti 11 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 23 ja 27 vahele.

Nädalavahetus on südasuviselt soe ja enamasti selge taevaga. Uuel nädalal on oodata aga leevendust kuumale ilmale, sest Põhja-Atlandilt pressitakse Eesti suunas jahedamat õhku ja üksikutes kohtades on hoovihma võimalus. Laupäev ja pühapäev on soojad, kuid peale seda keskmised langevad päeval 22 ja öösel 13 kuni 15 kraadi juurde.