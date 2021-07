Terviseamet: laagri korraldajad ei osanud lastel koroonanakkust kahtlustada

Kahes vahetuses osalenud 79 lapsest on praeguseks nakatunud 29. Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam ütles, et teave viiruse leviku kohta lastelaagris jõudis nendeni 9. juulil, kui oli tuvastatud kaks nakatunut, kes laagris osalesid. Oldi talus toimunud laagri korraldajad ise terviseametit laste haigestumisest ei teavitanud ja see soodustas ameti teatel nakkuse levikut. Samuti lubati laagrisse teine vahetus vaatamata sellele, et mitmel eelnevas vahetuses osalenud lapsel esinesid haigustunnused. Kadri Juhkam ütles Kadri Põlendikule, et laagri korraldajad pidasid lastel ilmnenud haigusnähte kuuma ilma ja muude tegurite mõjuks.