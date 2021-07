Tuuletorni elamuskeskus ootab turismihooaja jätku ka sügisel

Eelmise aasta juunis avatud Tuuletornis käis aasta lõpuks kokku ligi 33 000 külastajat. Kuna tänavu kevadel kehtisid ranged koroonapiirangud, mis hoidsid turistid eemal, on 2021. aasta külastajate arv olnud seni kokku ligi 12 000, kuid Tuuletorni juhataja Kristina Halla sõnul loodetakse nüüd aasta lõpuks siiski vähemalt korrata mullust seitsme kuu külastajate hulka või seda veidi kasvatada.

Optimismi on süstinud juuli esimese poole tulemus. "Loomulikult kõige kiirem aeg on ikkagi suvi. Tullakse siia meie juurde sellisel kõige soojemal ajal ja puhkuste ajal. Tõesti näiteks juba juuli külastuste arv on juba selline jämedalt öeldes 5000 külastust," rääkis Tuuletorni juhataja Kristina Halla.

Kõik sõltub nüüd sellest, millise hooga suvi Tuuletornis jätkub ja kas turistide suurem huvi kandub edasi septembrisse nagu mullu. Hiiumaad tutvustava ekspositsiooni ja 20-meetrise ronimisseinaga Tuuletorn kuulub Hiiumaa vallale ja seda hoitakse lahti ka madalhooajal.

"Praeguste plaanide järgi on mudel selline, kus siis just suvi on meile kõige suuremat tulu toov, mis siis aitab aastaringselt püsida nii-öelda vee peal," sõnas Halla.

Kuigi välisturiste liigub praegu veel vähe on järgnevate aastate ootuses Tuuletornis äsja kasutusele võetud ka kuues keeles töötav ekspositsiooni audiogiid.