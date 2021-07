Pärnu rannas võistlevad ratsasportlased

Pärnu randa kogunes üle saja ratsahobuse ja ratsaniku Eestist, Lätist ja Leedust, et laupäeval ja pühapäeval osaleda ratsaspordivõistlusel Classic Pärnu. Reedel astusid võistlustulle lapsed.

Esimene selline võistlus toimus ülemöödunud aastal, nüüd koguneti teist korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahel päeval toimub kaheksa võistlussõitu, peale selle toimub areenil mõlemal päeval koolisõidu show, mis tutvustab pealtvaatajatele ratsaspordiala, mille Eesti esindaja äsja olümpiale pääses.

Pärnu rannajalgpalli staadionil ehk Pärnu Beach Arenal toimuva võistlusareeni ettevalmistamine algas juba nädala alguses. Korraldajad loodavad, et Classic Pärnu aitab ratsasporti laiemale publikule tutvustada.

"Põhiliselt tegeleme takistussõiduga, katsume inimestele näidata ilusaid hobuseid ja tuua ratsasporti natuke lähemale inimestele," rääkis Classic Pärnu üks korraldajatest Siim Nõmmoja.

Nõmmoja sõnul on palavus olnud väljakutseks nii inimestele kui hobustele. "Aga me oleme seni ilusti hakkama saanud," rääkis ta.

Võistlussõitudega alustatakse laupäeval kell 10 võistlussõitudega ja esimesel päeval lõpetatakse orienteeruvalt kella kuuest. "Ja terve päev on võimalus nautida ilusaid hobuseid, külastada meie publikurestorani, lastele on ponisõit, natuke vanematele võib-olla kaarikusõit, nii et igaühele midagi," rääkis Nõmmoja.