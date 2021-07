Viljandi Pauluse kiriku torni tõsteti renoveerimise lõpul tornikukk

Viljandi Pauluse kiriku restaureerimine on väga oodatud sündmus, sest läbijooksev katus oli suureks ohuks. Kuigi remondiabi andis ka riik, saab kirik korda suuresti kohalike inimeste ning Austraalia eestlaste Karl ja Leena Treffneri annetuste toel.

"Vihma sadas lihtsalt läbi ja määndunud olid juba talad. Ja see tähendas seda, et kui me oleksime neid remontimisi edasi lükanud, siis oleksid kulutused nendele töödele kordades aasta-aastalt kasvanud," rääkis EELK Viljandi Pauluse Koguduse vaimulik Allan Praats.

Ajakapslisse suleti annetajate nimekirjad, mälupulk Eesti Rahva Muuseumi kogutud rahvalugudega, aga samuti väljalõiked ajalehest Sakala. Siis said peatöövõtja Scandec Ehituse töömehed kuldse kera ja kuke sisse pakkida, et need tornitippu vinnata.

Suur töö on tehtud, kuid korrastamist vajavad veel aknad, uksed ja vundament. Tuleb ka kirikusaali seinu värskendada, sest neid katab 150-aastane originaalvärv.

Kõigil viljandlastel on Pauluse kirikuga isiklikke mälestusi.

"Viljandi rahvas käis puhkamas Kablis ja siis kui me sõitsime üle Mõisaküla maaliini bussiga, siis tegelikult väiksel lapsel ikkagi süda ei pidanud vastu. Ja siis mu ema ütles: "Vaata, kukk paistab, me oleme kohe kodus." Ja see kukk on oodanud mind koju juba kaua-kaua," rääkis Eesti Rahva Muuseumi näitustejuht Kristjan Raba.