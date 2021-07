Vibuliit tähistas Eesti vibuspordi 60. aastapäeva

Vibulaskmine on elitaarne spordiala ega ole mõeldud massidele, treeningutelgi saab korraga osaleda vähe inimesi. Kuid arvukamalt võiks harrastajaid olla ja noori tulebki Eesti Vibuliidu juhatuse liikme Katrin Virula andmeil tublisti juurde.

Klubisid on 19, harrastajaid pisut alla tuhande, pool nendest noorsportlased. Üks vibusportlane, Pärnus seitse ja pool aastat treeninud Reena Pärnat pääses taas olümpiale. Pärnat ongi Tokyosse teel ega osalenud tänastel võistlustel.

"Selles osas on küll väga hästi, et me ka sellel aastal saime individuaalse olümpiakoha. Me küll lootsime naiskondlikku olümpiakohta, väga lootsime, EOK toetas ka tervet naiskonda. Aga juhtub, nii juhtub, et ei saa," rääkis Virula "Aktuaalsele kaamerale".

Vibusport algas 60 aastat tagasi, kui Aksel Randmer Ukrainast esimesed vibud tõi. Vibulaskmisest oli siis suhteliselt ähmane ettekujutus.

"Eks seal Ukrainas ka siis näidati, et umbes nii, natukenegi, kuidas see käib. Aga hakkas see peale ikkagi väga kiiresti ja kümne aasta pärast oli juba esimene sportlane Eestist Mati Vaikjärv, kes käis isegi Müncheni olümpial," sõnas vibutreener Leili Kukk.

Vibuspordiharrastajaid oli kõige rohkem 1970. ja 1980. aastatel, sest siis oli noortel palju vähem valikuvõimalusi.

"Ja see oli nii huvitav, tehniline spordiala, see oli väga huvitav kõigile. Ja tundub, et ta on siiani huvitav, sest kogu aeg on jätkunud laskjaid. Tuleb noori peale, kes lähevad juba kõrgemasse kooli õppima, lähevad Pärnust ära. Aga uued on ikka jälle asemel," rääkis Kukk.

Laupäeval oli osa võistlejaid üleni valgesse rõivastunud.

"Me tegime spetsiaalselt selle võistluse jaoks, tegime retroklassi, nagu oli 60 aastat tagasi. kui oli kohustuslik olla valges riietuses," selgitas Virula.