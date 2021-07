Prantslased protestisid tervishoiutöötajate sundvaktsineerimise vastu

Kava kohaselt saaks ka baaridesse, restoranidesse ja kinodesse siseneda vaid koroonasertifikaadi ettenäitamisel. Prantsusmaa elanikest on veidi üle 44 protsendi täielikult koroona vastu vaktsineeritud ning vähemalt ühe doosiga on ennast lasknud kaitsta 55 protsenti elanikest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimastel nädalatel on koroonasse nakatunute arvud hakanud Prantsusmaal ja mujal Kesk-Euroopas kiirelt kasvama. Seda peetakse viiruse senisest nakkavama delta variandi süüks.

"Vaktsineerimine on isiklik vabadus. Kõik saavad seda valida. See pole täna teemaks. Aga küsimuse all on üldise vabaduse puudumine, mis aina süveneb selles riigis. Nad võtavad meie vabadusi ära tükk-tüki haaval. Vaktsineeritud või mitte, oleme selles kõik koos," rääkis meeleavaldaja Chrystelle.

"Protestin esimest korda, sest see asi läheb liiga kaugele. Nad peavad selle lõpetama. Ma protestin meie, meie laste ja lastelaste vabaduse ees," rääkis meeleavaldaja Anne-Marie.