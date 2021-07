Peale pühapäeva läheb taas jahedaks

Pühapäeval võib oodata päevaseks õhutemperatuuriks kuni 29, rannikul kuni 22 kraadi. Mitmel pool on oodata hoovihma ja uuest nädalast langeb päeva keskmine temperatuur 20 kraadi ligi.

Eesti on Inglismaal paikneva kõrgrõhuala mõjuväljas, kuid pühapäeva päeval liigub madalrõhkkonna lohk Soome lahele ja soosib rünksajupilvede arengut, paiguti sajab hoovihma.

Esmaspäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti Venemaale ning sarnaselt pühapäevale sajab vaid mõnes üksikus kohas. Küll aga lükkab madalrõhulohk kuumuse minema ning läheb natuke jahedamaks

Öö vastu pühapäeva tuleb valdavalt selge ja kuiv, ka tuul puhub rahulikult peamiselt läänekaarest. Õhutemperatuur on 13 kuni 17, rannikul kuni 21 kraadi.

Hommik on enamasti selge ja kuiv. Puhub edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 19 kuni 23 kraadi.

Päeval saadab meid vahelduv pilvisus ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 25 kuni 29 kraadi, meretuulega rannikul ja sajupilvede all kuni 22 kraadi.

Pühapäeva õhtul pilved hõrenevad ja taevas läheb selgemaks. Üksnes Saaremaal ja Eesti kirdenurgas on väike vihma võimalus. Puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis loodetuul 4 kuni 9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 25 kraadi.

Uuel nädala saabub loodest värskemat õhku ja püsib ka hoovihma võimalus. Keskmised temperatuurid jäävad öösel 12 kuni 14 kraadi vahele ning päeval napilt üle 20 kraadi.